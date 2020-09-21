МОСКВА, 21 сен /ПРАЙМ/. Полицейские задержали дебошира в самолете рейса Хабаровск – Москва, сообщает отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

Отмечается, что в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение, что на борт самолета поднялся пассажир, который нарушает общественный порядок. Хабаровчанин 39 лет был пьян и выражался грубой нецензурной бранью.

"Транспортными полицейскими данный гражданин был сопровожден в дежурную часть полиции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что пассажир отказался от медицинского освидетельствования на содержание в крови алкоголя. Против нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях.