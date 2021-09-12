МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Пассажирский самолет L-410, на борту которого 16 человек, совершил жесткую посадку в тайге в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"На борту самолета L-410, совершившего жесткую посадку в тайге, находились 16 человек, двое из них члены экипажа", — заявил он.

Он также сообщил, что на поиски самолета вылетел вертолет Ми-8

Сообщается, что воздушное судно загорелось. Один из пассажиров дозвонился до родственников, есть выжившие.

МЧС России подтвердило факт жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области.

"В 18.15 (мск) 12 сентября поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолёта L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский район, 4 километра от села Казачинское", — сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, все пассажиры живы, один в тяжелом состоянии.