МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Жилищная инспекция узнает о незаконной перепланировке из жалоб, которые чаще всего подают пострадавшие соседи либо управляющие компании, а также люди из окружения собственника, которые хотят отомстить, рассказала РИА Недвижимость адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерина Токарева. Эксперт рассказал, чем грозит пенсионеру договор дарения квартиры

По ее словам, круг таких лиц на самом деле неограничен и в зависимости от того, какие они преследуют цели, их можно поделить на две группы: те, кто пострадал от произведенной перепланировки, и те, кем движет жажда мести.

"Из моей практики, наиболее часто о незаконной перепланировке доносят соседи, и они могут относиться к обеим группам: кому-то помешала припаркованная на клумбе или детской площадке машина, и он хочет отомстить соседям, а кто-то ощущает реальные негативные последствия от произведенных перепланировок. Бывало, что при перепланировке устанавливали камины, трубы которых выводили в вентиляцию. Неудачная перепланировка может также приводить к серьезным проблемам с отоплением или водоснабжением у соседей, а то и к обвалившемуся потолку", — рассказала юрист.

Остальные категории лиц, которые могут сообщить о перепланировке, составляют куда меньшее число, и их смело можно отнести ко второй группе. Юрист рассказала, что будет, если вовремя не передать показания счётчиков

"Например, муж может сообщить о незаконной перепланировке, если квартира после развода осталась жене, родственники, претендовавшие на наследство – о перепланировке квартиры, которая в результате досталась другому наследнику, бизнес-партнеры могут доносить друг на друга при разногласиях и корпоративных конфликтах, используя данный механизм как способ давления или отвлечения внимания оппонента, доставления ему неудобств", — отметила Токарева.

При этом оценщики или банки, хоть и владеют информацией, но почти никогда не передают ее контролирующим органам. "Незаконная перепланировка может выявиться и при приобретении квартиры покупателями в ипотеку, когда приходит оценщик, однако такая информация дальше документооборота банка не пойдет: сложно себе представить, что банк будет жаловаться в жилинспекцию, максимум, что он сделает – откажет в одобрении кредита и ипотеки", — пояснила адвокат.

Чтобы в квартиру нагрянула жилищная инспекция, нужно какое-то обращение или жалоба. Закон не устанавливает какие-либо регулярные проверки состояния жилых помещений, право осматривать их есть также у управляющих компаний, которые ближе к жильцам, нежели жилинспекция.

В зависимости от количества и вида строительного мусора, шума и длительности работ, у управляющей компании или ТСЖ также могут возникнуть подозрения относительно возможных модификаций, которые производятся с квартирой, что также послужит основанием для проверки. Собственники и жильцы обязаны впускать данные организации в свои квартиры для осмотра, подчеркнула Токарева.

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