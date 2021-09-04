МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Большинство людей нельзя запирать в квартире и любом другом помещении без их согласия, это будет расценено как незаконное лишение свободы, однако в некоторых случаях такое поведение допустимо, рассказал РИА Недвижимость партнер юридической фирмы Intellect, почетный адвокат России, медиатор Дмитрий Загайнов.
"Предположим ситуацию, когда человек приходит к кому-то в гости, а хозяин "запирает" его в жилище, уходя по своим делам. Либо гость появляется у хозяина жилища, но, забирая ключи, запирает его в своей же квартире. Если человек, закрывающий квартиру, понимает, что потерпевший остался запертым против своей воли, то такие действия вполне попадают под признаки преступления "незаконного лишения свободы", — объяснил он.
Действие лица, закрывающего потерпевшего, в ряде случаев можно расценить как преступление, подчеркнул юрист. В части 1 статьи 127 УК РФ сказано, что незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, является уголовно наказуемым деянием, влекущим максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.
"Важно отметить, что длительность пребывания потерпевшего в таком состоянии не имеет значения, соответственно, такие действия влекут уголовную ответственность. То же деяние, совершенное заведомо в отношении несовершеннолетнего, наказывается максимально лишением свободы от трех до пяти лет", — уточнил он.
Однако существуют ситуации, в которых вполне допустимо запирать человека в квартире, добавил Загайнов. Если законный представитель несовершеннолетнего ребенка, действуя исключительно в его интересах, фактически лишит его возможности покинуть конкретное место, то такие действия не образуют состав преступления по статье 127 УК РФ. Но нужно помнить, что малолетний ребенок, даже будучи запертым в квартире, должен быть под присмотром, иначе родитель или опекун попадет под действие статьи 125 УК РФ – об оставлении в опасной для жизни ситуации.
"Например, отводя ребенка в детский садик на определенное время, и родители, и представители детского дошкольного учреждения фактически ограничивают передвижение ребенка, так как ему не дозволяется покинуть территорию детского дошкольного учреждения до тех пор, пока не явятся законные представители ребенка", — пояснил он.
Аналогичным образом следует рассматривать вопрос в отношении пожилых людей или людей с ограниченными возможностями (маломобильных людей). Обязательства возникают не только у родителей по отношению к детям, но и у совершеннолетних детей по отношению к нетрудоспособным родителям и другим членам семьи, отметил Загайнов.
По его словам, установление мотивов поведения человека, берущего на себя смелость ограничить другого человека в передвижении, а также понимание законных интересов того лица, чье передвижение ограничивается, является необходимым условием для квалификации действий, которые формально могут попадать под признаки статьи 127 УК РФ.
"Каждый раз при возникновении вопросов о законности в возможности ограничения передвижения пожилых или маломобильных людей, прежде всего, необходимо проанализировать саму ситуацию и получить ответ на вопрос: а отвечает ли ограничение в передвижении законным интересам такого? Если на поставленный вопрос следует утвердительный ответ, то такое лишение свободы будет законным, поскольку оно не представляет общественной опасности", — подчеркнул юрист.
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