МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Большинство людей нельзя запирать в квартире и любом другом помещении без их согласия, это будет расценено как незаконное лишение свободы, однако в некоторых случаях такое поведение допустимо, рассказал РИА Недвижимость партнер юридической фирмы Intellect, почетный адвокат России, медиатор Дмитрий Загайнов. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"Предположим ситуацию, когда человек приходит к кому-то в гости, а хозяин "запирает" его в жилище, уходя по своим делам. Либо гость появляется у хозяина жилища, но, забирая ключи, запирает его в своей же квартире. Если человек, закрывающий квартиру, понимает, что потерпевший остался запертым против своей воли, то такие действия вполне попадают под признаки преступления "незаконного лишения свободы", — объяснил он.

Действие лица, закрывающего потерпевшего, в ряде случаев можно расценить как преступление, подчеркнул юрист. В части 1 статьи 127 УК РФ сказано, что незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, является уголовно наказуемым деянием, влекущим максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

"Важно отметить, что длительность пребывания потерпевшего в таком состоянии не имеет значения, соответственно, такие действия влекут уголовную ответственность. То же деяние, совершенное заведомо в отношении несовершеннолетнего, наказывается максимально лишением свободы от трех до пяти лет", — уточнил он.

Однако существуют ситуации, в которых вполне допустимо запирать человека в квартире, добавил Загайнов. Если законный представитель несовершеннолетнего ребенка, действуя исключительно в его интересах, фактически лишит его возможности покинуть конкретное место, то такие действия не образуют состав преступления по статье 127 УК РФ. Но нужно помнить, что малолетний ребенок, даже будучи запертым в квартире, должен быть под присмотром, иначе родитель или опекун попадет под действие статьи 125 УК РФ – об оставлении в опасной для жизни ситуации. Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы

"Например, отводя ребенка в детский садик на определенное время, и родители, и представители детского дошкольного учреждения фактически ограничивают передвижение ребенка, так как ему не дозволяется покинуть территорию детского дошкольного учреждения до тех пор, пока не явятся законные представители ребенка", — пояснил он.

Аналогичным образом следует рассматривать вопрос в отношении пожилых людей или людей с ограниченными возможностями (маломобильных людей). Обязательства возникают не только у родителей по отношению к детям, но и у совершеннолетних детей по отношению к нетрудоспособным родителям и другим членам семьи, отметил Загайнов.

По его словам, установление мотивов поведения человека, берущего на себя смелость ограничить другого человека в передвижении, а также понимание законных интересов того лица, чье передвижение ограничивается, является необходимым условием для квалификации действий, которые формально могут попадать под признаки статьи 127 УК РФ.

"Каждый раз при возникновении вопросов о законности в возможности ограничения передвижения пожилых или маломобильных людей, прежде всего, необходимо проанализировать саму ситуацию и получить ответ на вопрос: а отвечает ли ограничение в передвижении законным интересам такого? Если на поставленный вопрос следует утвердительный ответ, то такое лишение свободы будет законным, поскольку оно не представляет общественной опасности", — подчеркнул юрист.

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