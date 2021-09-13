МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Отравиться арбузом нельзя, если только внутрь не был специально введен яд, рассказал "Известиям" заведующий сектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов. Отклонения норм безопасности у арбузов в магазине Москвы не выявили

"Конкретная причина смерти людей определяется только после проведения специальных судебно-медицинских экспертиз. И может выясниться, что сам арбуз ни при чем, но, например, на его поверхности могло оказаться отравляющее вещество", — отметил он.

По словам специалиста, в истории такое уже было. Работник школьной столовой на фоне психиатрического заболевания подкладывал яд в булочки.

"Так могло получиться и с арбузом: кто-то из чувства ненависти вколол в него яд. Возможность достать отравляющие вещества, к сожалению, есть", — сказал Максимов.

Он уточнил, что отравиться насмерть той концентрацией веществ, которая присутствует в удобрениях, или при дезинсекции помещения, нельзя.

Максимов считает, что яд мог быть введен непосредственно в арбуз.

"Чтобы смертельно отравиться веществом с поверхности, это должен быть боевой яд, тогда и микроскопического количества вещества хватит", — уточнил эксперт.

Как сообщил источник "Известий" вечером 12 сентября, в крови погибших женщин обнаружены следы этиленгликоля — жидкости, которую используют для обработки самолетов против обледенения.

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