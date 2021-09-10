МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Корка без повреждений — один из важных критериев при выборе арбуза, чем больше на ней трещин, тем выше риск проникновения бактерий, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Роскачество".

"При выборе арбуза нужно обращать внимание на его корку. На ней не допускается большое количество дефектов: рубцов и трещин, образующихся в результате хранения и транспортировки ягоды", — сообщили в организации. Кому выгодно стать самозанятым, а кому не стоит пытаться

Там пояснили, что через такие трещины микроорганизмы с арбуза легко достигают сладкой и влажной мякоти, где активно размножаются, и в дальнейшем могут вызвать пищевые отравления. По той же причине, продолжили в организации, не рекомендуется покупать разрезанный арбуз или плод, кожица которого была повреждена.

Плод необходимо тщательно промыть — это важно для безопасности потребителя. "Перед тем, как нарезать арбуз, тщательно вымойте кожуру от частичек почвы и содержащихся в ней микробов", — добавили в пресс-службе.

В пятницу стало известно, что прокуратура в Москве начала проверку сведений об отравлении арбузом семьи, в которой скончались пожилая женщина с внучкой. По предварительной информации, в четверг 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. В прокуратуре пояснили, что, по информации СМИ, накануне они, кроме главы семьи, ели арбуз, купленный в магазине.