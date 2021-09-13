МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Парламентский помощник сенатора Сулеймана Керимова Алексей Красовский опроверг информацию о причастности миллиардера к юридическому конфликту между зарубежными компаниями Definition Services Ltd, BVI и GVA Capital Ltd, Cayman Islands. Об этом говорится в поступившем агентству "Прайм" заявлении помощника.

"В последнее время в ряде СМИ и социальных сетях появилась информация о якобы имеющей место причастности сенатора РФ Сулеймана Керимова к юридическому конфликту между зарубежными компаниями Definition Services Ltd, BVI и GVA Capital Ltd, Cayman Islands. В этой связи, считаем необходимым проинформировать, что Керимов не имеет отношения ни к указанным компаниям, ни к юридическому спору между ними", — говорится в сообщении.

Красовский также подчеркнул, что любые попытки утверждать обратное являются недобросовестными спекуляциями.

"Керимов всегда безукоризненно соблюдал и соблюдает все требования российского законодательства в отношении Сенаторов Российской Федерации", — говорится в заявлении.