МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Экс-владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов и его сын Сархан лишились трехэтажной виллы на Лазурном берегу Франции, пишет "Коммерсант".

Элитную недвижимость пытался отобрать БМ-банк (входит в группу ВТБ) за долги бизнесмена, однако объект оказался продан.

Трехэтажная вилла со спортзалом, барной комнатой и биллиардной, а также с винным погребом, расположена в небольшом городе Валлорис на Лазурном берегу.

Недвижимость находился на балансе французской компании S.C.I. Nahras, которая подконтрольна Исмаилову-старшему и его сыну.

Как стало известно изданию, отсудить виллу хотел БМ-банк. 18 августа суд во Франции удовлетворил его требования. Однако впоследствии оказалось, что эта вилла находилась в залоге у другого кредитора Исмаилова.

В июле этого года в рамках судебного аукциона вилла была реализована за 8,2 миллиона евро (порядка 707 миллионов рублей).

По данным "Ъ", деньги от продажи виллы в ближайшем будущем поступят на специальный счет эскроу, а БМ-банк сможет претендовать на большую часть из них.