МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство России запустило "зонтичный" механизм предоставления поручительств для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится на сайте кабмина. Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

"Правительство запустило новый финансовый инструмент господдержки предпринимателей – "зонтичный" механизм предоставления поручительств, который откроет для малого и среднего бизнеса расширенные возможности для получения заемного финансирования", — говорится в сообщении. Отмечается, что поручительства будет выдавать Корпорация МСП.

"Зонтичный" механизм позволит получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, которым ранее кредиты для бизнеса были вовсе недоступны, поясняется в сообщении. Такой механизм также снижает конечные процентные ставки привлеченного финансирования. "При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно в "одном окне" банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками цифровизирован", — добавляется в сообщении.

Кроме того, комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель, так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, а с низким риском – получить кредитные средства в среднем ниже на 1–2%, отмечается в сообщении. Правительство закладывает полтриллиона рублей на развитие новых отраслей

Участниками пилотного проекта уже стали банк "Открытие", Промсвязьбанк, "Российский национальный коммерческий банк", Сбербанк, ВТБ и "МСП Банк". Для банков-партнеров установлена обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, — не менее 20%. Также банки обязуются достигнуть охватных показателей — минимального количества МСП, которые должны получить поручительство.

Добавляется, что в рамках реализации пилотного проекта до конца этого года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей кредитных средств – при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 миллиардов, и не менее 35 тысяч субъектов МСП смогут получить такую поддержку и привлечь свыше 600 миллиардов рублей к 2024 году.