МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Акционер Fix Price — Samonico Holdings Ltd., структура инвестиционной компании Marathon Group — продает 2,98% ритейлера по цене 7,8 доллара за расписку, или почти с 10%-ным дисконтом к рынку, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах. Veon продает башенный бизнес за 970 миллионов долларов

Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на материалы для инвесторов, что структура Marathon Group выставила на продажу через ускоренный сбор заявок 25,36 миллиона расписок Fix Price.

"Собрали книгу заявок по цене 565 рублей, или 7,8 доллара, за депозитарную расписку, что соответствует почти 10%-ному дисконту к уровню закрытия бумаг в Лондоне накануне", — сообщил собеседник агентства.

Ритейлер Fix Price, основанный в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии и Киргизии. На конец 2020 года сеть компании насчитывала 4 167 магазинов (включая 425 по франшизе)..