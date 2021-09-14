МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Суд в Москве снова оштрафовал соцсети Facebook, Twitter и мессенджер Telegram за неудаление противоправной информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Zoom и Facebook запустят интерактивную платформу

Социальной сети Facebook вынесен штраф по пяти делам на 21 миллион рублей, Twitter — по двум протоколам на 5 миллионов рублей, мессенджеру Telegram — по двум делам на 9 миллионов рублей.

В результате общая сумма штрафов, назначенных Facebook судом с начала года, превысила 80 миллионов рублей. Twitter оштрафована в общей сложности на 45 миллионов рублей, Telegram — на 35 миллионов рублей.

На все три компании составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Штрафы связаны с отказом удалить противоправную информацию, содержащую призывы к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.