ПЕКИН, 14 сен — ПРАЙМ. Китайская компания Xiaomi сняла блокировку со всех смартфонов, работа которых была приостановлена в некоторых странах и регионах, сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителя компании. Apple обнаружила способную взламывать iPhone уязвимость

Как отметили в компании, блокировки были направлены на предотвращение контрабанды на рынках, где Xiaomi официально не присутствует. Данная мера была временной — она действовала на период расследования возможной контрабанды продукции.

Ранее форум XDA-developers информировал, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в ряде стран и регионов, в частности, в Иране, Сирии, Северной Корее и на Кубе. Кроме того, заблокированными с сентября оказались устройства в Крыму. Пользователи смартфона через некоторое время после покупки гаджета якобы видят на экране сообщение, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.