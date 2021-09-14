МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. На месте бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) планируют построить международный курорт, модернизировать и построить новые объекты социальной сферы, благоустроить город Байкальск. Соответствующий проект разработала дочерняя компания ВЭБ.РФ "Центр развития Байкальского региона" ("Байкал.Центр") сообщает РБК. Названы детали плана ВЭБа по курорту на месте комбината на Байкале

По проекту более 82% всех вложений или 87 млрд рублей должны составить частные инвестиции, еще порядка 18% или 20 млрд рублей составят госсредства. На эти деньги планируется построить транспортную инфраструктуру, в том числе дороги в городе (их протяженность вырастет с 100,3 км до 120 км) и трассу-дублер в Байкальске, а также несколько автомобильных развязок, спортивную тренировочную базу, социальные объекты: от школ и детских садов до парков и пляжей.

"Цель разработки мастер-плана — комплексное, стратегическое, ориентированное на экологию развитие Байкальска. Основная задача — повышение качества жизни населения, формирование качественной городской среды, создание условий для инвестиций, в том числе с целью развития туристско-рекреационного кластера", — пояснил заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Вся программа разбита на более чем 300 проектов, под каждый из которых идет поиск частных инвесторов. "На данный момент под некоторые проекты есть частные инвесторы. Это живой процесс, который не останавливается и будет длиться на протяжении всего периода реализации", — сообщил представитель "Байкал- Центра".

Проект реализуется в несколько этапов. Якорные объекты, в том числе горонолыжный курорт, должны появиться на Байкальске к 2030 году. На международный уровень курорт должен выйти к 2040 году.

Полный возврат государственных инвестиций в проект ожидается к 2033 году. Основная ставка — на существенное увеличение туристического трафика в регион, что должно обеспечить и новые рабочие места, и поступления в бюджеты всех уровней. К 2030 году турпоток должен увеличиться с нынешних 180 тысяч человек в год до 320 тысяч человек при реализации консервативного сценария или вырасти до 460 тысяч человек в год по целевому сценарию.