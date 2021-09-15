МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплат грантов малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), приостановившим работу из-за противоэпидемических мер в регионах, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство запустило новый финансовый инструмент господдержки бизнеса

Ранее в августе Мишустин распорядился выделить 8 миллиардов рублей на такие гранты для МСП и социально ориентированных НКО в регионах.

"Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, приостановившие работу из-за противоэпидемических мер, смогут получить гранты от государства. Правила предоставления таких выплат утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мера поддержки будет действовать в городах, где с 1 августа этого года ограничивалась работа предприятий из-за распространения COVID-19. Так, для получения компенсации необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика, но при этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

"Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ", — также говорится в сообщении.

Принятое постановление поддержит бизнес и НКО на фоне противоэпидемических ограничений, действующих в некоторых российских регионах, подчеркивает пресс-служба.