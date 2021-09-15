МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила приобретение ООО "Видэрэ" (входит в состав московского девелопера Level Group) 97,82% голосующих акций структуры "Росатома" — ПАО "Коммерческий центр". Минстрой готовит новые меры по компенсации роста цен на стройматериалы

"По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой недвижимости Москвы", — говорится в официальном телеграмм-канале ФАС.

ПАО "Коммерческий центр" входит в состав топливной компании "Росатома" ТВЭЛ, одного из крупнейших в мире производителей ядерного топлива. Компания занимается сдачей в наем собственного недвижимого имущества, хранением и складированием, а также организацией перевозок грузов.

Level Group создана бывшим сенатором, основным владельцем холдинга "Русагро" Вадимом Мошковичем после продажи им девелоперской компании "А101" группе "Сафмар" Михаила Гуцериева.