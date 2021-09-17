МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Любой производитель балансирует между необходимостью, потребностью и спросом со стороны покупателей, стремясь извлечь из этих категорий максимальную выгоду, в том числе, с помощью скидок. В погоне за ними покупатель теряет время, силы и деньги, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепёлкин. Как магазины обводят вокруг пальца охотников за скидками

И продавцы, и потребители балансируют внутри этих трех категорий, стараясь получить максимальный результат. По словам эксперта, скидки для продавца — это возможность реализовать дополнительные партии товара и обеспечить удовлетворенность большего числа потребителей, а для части покупателей — шанс увеличить свою потребительскую корзину и, соответственно, общее состояние удовлетворенности, в конечном итоге ощутить себя более счастливым. И вот тут встает проблема, которая лежит в области психологии — речь идет о неконтролируемом и неосознанном потреблении.

При наличии дополнительных возможностей, которые предоставляются продавцами в виде скидок, многие потребители напрочь отключают рациональный подход в вопросах приобретения товаров и услуг.

"Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план. При этом мы даже с некоторым осуждением реагируем на потребителей, повысивших свою платежеспособность за счет подчас непосильной кредитной нагрузки, хотя это явления близкого порядка — купить лишние товары по низкой цене или что-то вне рамок вашего дохода и бюджета. И то и другое нерационально", — утверждает специалист. Россиянам обещают скидки на квартиры

Эксперт призывает не путать маркетинг, целью которого является увеличение благосостояния, и, в конечном итоге, счастья, с нечестным предпринимательством в рамках которого фигурируют "страшные городские легенды" о просроченных товарах на скидках и предварительно завышенных ценах. При этом, когда мы видим в известной продуктовой сети ценник определенного цвета, мы понимаем, что у нас есть возможность сэкономить до 40%, но при этом принимаем условие, что это придется съесть прямо сегодня.

Иными словами, вы сформировали в своем сознании непреодолимое желание покупать, тратя на это лишние деньги. В результате вы становитесь обладателям не особо нужных товаров, продуктов, которые зачастую выбрасываются, одежды, которая без дела пылится в шкафу. В выигрыше остаются производители всего этого, а вы теряете возможность использовать свои средства более эффективно, тратите силы и время не бессмысленный шопинг, подытожил Перепелкин.