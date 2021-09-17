МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк 6 сентября вышел из капитала "Мечела", где владел 9,35% акций, следует из материалов банка. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

"Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 38 930 097 голосов и 9,35%. Количество и доля в процентах голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0 голосов и 0%", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

При этом в нем указывается, что изменение доли произошло 6 сентября.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2020 году "Мечел" увеличил добычу угля на 10%, до 15,947 миллиона тонн, выпуск стали — на 1%, до 3,66 миллиона тонн. Основной бенефициар — председатель совета директоров Игорь Зюзин.