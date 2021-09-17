МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Агентство также подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги компании в иностранной валюте на уровне "BBB-" и "A-3". "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания относительно значительного запаса кредитоспособности, несмотря на возможное увеличение капзатрат", — отмечает агентство.

По оценкам S&P, рост цен на нефть и газ будут поддерживать улучшение операционных показателей "Газпрома" в 2021-2022 годах. Также отмечается, что показатели нефтяного бизнеса сдерживаются ограничениями ОПЕК+, однако, как прогнозирует агентство, они будут сняты в 2022 году.

В частности, S&P ожидает увеличения EBITDA компании до 2,5-3 триллионов рублей с 1,6 триллиона в 2020 году. Также в 2021-2022 годах прогнозируется повышение соотношения средств от операционной деятельности (FFO) к долгу до 40-45% и выше. При этом агентство отмечает, что увеличение этого показателя может сдерживаться высоким уровнем капитальных затрат "Газпрома".

Агентство полагает, что понижение рейтинга "Газпрома" маловероятно в связи с высокими ценами на газ. В дальнейшем рейтинг компании может быть понижен, если соотношение FFO к долгу будет находиться ниже 30% на постоянной основе. Также рейтинги "Газпрома" будут зависеть от изменения рейтинга России, заключает агентство.