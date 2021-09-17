КИЕВ, 17 сен — ПРАЙМ. Российская торговая сеть MERE на Украине работать не будет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. На Украине пока не боятся прекращения транзита газа в Европу

Ранее ряд СМИ сообщили, что российская торговая сеть открыла супермаркеты в ряде городов страны.

"Будьте уверены, российская торговая сеть MERE на Украине работать не будет. Подождите", — заявил Данилов во время брифинга по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он добавил, что это ответственность местной власти. И привёл в пример открытие супермаркета этой сети в Николаеве.

"Мэры городов, которые позволяют то, чтобы у них работала эта сеть, то им нужно вообще думать, чем они там занимаются. И когда они говорят, что они не имеют к этому никакого отношения, то знаете – если имеешь желание иметь отношение, то найдешь, как это сделать. Если имеешь желание закрывать глаза на то, что делают на нашей территории россияне, то будешь делать это", — добавил Данилов.

Согласно данным на сайте компании, MERE — сеть дисконтных магазинов в России, работающих под брендом Svetofor, который включает более 800 магазинов. Магазины сети открыты в России, Казахстане, Беларуси и Китае, в настоящее время сеть начинает работу в странах ЕС под названием MERE. На данный момент планируется открыть магазины в Румынии, Германии, Азербайджане и Польше.