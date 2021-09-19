Одесский припортовый завод останавливается из-за роста цен на газ
КИЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Одесский припортовый завод (ОПЗ) останавливается, попытки стабилизировать его работу провалились, заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.
С апреля 2018 года по август 2019-го завод был на простое.
"Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению… Оставлю многоточие без продолжения и не буду писать длинный пост, почему и кто виноват. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода — худшее за последние годы", — написал он в Facebook.
Щуриков выразил надежду, что для завода остается шанс на приватизацию.
Одесский припортовый завод — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия.
https://1prime.ru/business/20210919/834739719.html