КИЕВ, 19 сен — ПРАЙМ. Одесский припортовый завод (ОПЗ) останавливается, попытки стабилизировать его работу провалились, заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков.

С апреля 2018 года по август 2019-го завод был на простое.

"Одесский припортовый завод останавливается. К сожалению… Оставлю многоточие без продолжения и не буду писать длинный пост, почему и кто виноват. Факт, что "окно возможностей" для стабилизации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все что возможно, а учитывая, что с 2004-го власть только деградирует, то сегодняшние техническое состояние завода — худшее за последние годы", — написал он в Facebook.

Щуриков выразил надежду, что для завода остается шанс на приватизацию.

Одесский припортовый завод — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода, жидкого кислорода, сернокислого натрия.