МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. В Турции стали запрещать мужским компаниям отдыхать в отелях страны, рассказал URA.RU президент Союза туристических агентств Сергей Голов и гендиректор туристической компании "Розовый слон" Алексан Мкртчян. Туроператоры рассказали о планах россиян на ноябрьские праздники

По словам Голова, есть некоторые категории отелей, и их "достаточное количество", которые вообще не размещают одиноких мужчин. "Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего. Мать с ребенком могут разместить, как и отца с ребенком", — сказал он.

Мкртчян уточнил, что речь идет только об определенных отелях — это касается компаний одиноких мужчин. Проблемы, по его словам, возникают, когда пытается заселиться компания из трех-пяти мужчин. "А когда ты один, легко забронировать, такой проблемы нет. С девушками такой проблемы нет нигде в мире", — подчеркнул он.

Читательница агентства Наталья Лешукова рассказала, что они всей семьей заселись в бунгало а, на следующий день должны были прилететь еще два ее племянника, 18 и девяти лет. Им нужен был дополнительный номер. Бронь в их отеле не подтверждали, ссылаясь на то, что не селят одиноких мужчин. Она отметила, что проблему удалось решить уже в Турции. "Сотрудникам отеля пришлось объяснить, что это дети, а не одинокие мужчины", — сказала Лешукова.

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