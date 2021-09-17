МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Эксперты туриндустрии назвали наиболее бюджетные зарубежные и российские направления для пляжного отдыха в бархатном сезоне. Эта информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты проанализировали цены на десятидневные пакетные туры с вылетом в промежуток с 19 по 25 сентября. Стоимость туров включает в себя путевки на двоих с уже включенным питанием, проживанием и авиабилетом из Москвы. АТОР дал рекомендации туристам со "Спутник Лайт" при отправлении в Турцию

По информации экспертов АТОР, наиболее выгодные варианты можно найти на побережье Черного моря — в Болгарии, Абхазии, а также на курортах Крыма и Краснодарского края. Например, тур в Абхазию обойдется в 22,1 тысячи рублей, отдохнуть в Сочи предлагается за 25,2 тысячи, в Крыму — за 28,2 тысячи.

Поездка в Болгарию, как говорят специалисты, выйдет подороже. Так, за размещение в трехзвездочном отеле с питанием "только завтраки" придется заплатить 41,1 тысячи рублей.

В Турцию цены будут еще выше: самый дешевый тур с вылетом с 19 по 25 сентября стоит 53,9 тысячи рублей. В стоимость входят авиаперелет, трансфер, страховка и отель категории три звезды с питанием по системе "все включено".