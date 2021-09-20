МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Общественный совет при министерстве строительства РФ предложил ввести в стране наказание за продажу фальшивых стройматериалов, пишет издание "Известия". В Британии связали рост цен на газ с пандемией COVID-19

В частности, авторы инициативы хотят ввести в 184-ФЗ понятие "фальсифицированная промышленная продукция" и внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях ответственность за ее обращение.

В совете при Минстрое пояснили, что строительный фальсификат представляет угрозу для россиян, так как не имеет сертификации и может быть небезопасен в использовании. Некачественные материалы в строительстве приводят к авариям.

Помимо этого издание добавляет, что в настоящее время в России такая продукция составляет порядка четверти всего оборота.

"Из-за этого не применяются административные и уголовные санкции за производство и поставку фальсификата, то есть, по сути, нет государственной политики по противодействию его производству и распространению", — рассказал один из авторов предложения, эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое Владислав Ткаченко.

При этом в строительной отрасли считают, что необходимость такой меры назрела давно, так как некачественная продукция широко представлена на рынке.

По мнению специалистов, в половине случаев пожаров, обрушений и других аварий причина кроется именно в таких материалах и комплектующих.