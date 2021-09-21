МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия со вторника снимает все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Мишустин прокомментировал перспективы российско-белорусских отношений

РФ частично возобновила авиасообщение с Белоруссией 21 сентября прошлого года. Теперь воздушное сообщение между странами восстанавливается в полном объеме.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" уже сообщила, что увеличивает количество рейсов в города России, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин в рамках конференции по итогам российско-белорусских переговоров сообщил, что все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией снимаются. Он также выразил надежду, что восстановление пойдет очень быстро. Вскоре российский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что ограничения будут сняты с 21 сентября.

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