МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Окончательное решение о возобновлении полетов из Евросоюза в Белоруссию и через воздушное пространство республики будет принимать Минск, заявил директор департамента по авиации белорусского министерства транспорта и коммуникаций Артем Cикорский.

"Решения, которые приняты Европейским агентством по безопасности полетов (относительно Белоруссии – ред.), имеют свой срок. Он истекает примерно осенью, и они будут принимать решение, так пускать или не пускать (самолеты из ЕС – ред.). Но на самом деле, это им кажется, что они будут принимать решение. Принимать решение будет белорусская сторона… Потому что они ввели санкции против "Белаэронавигации". У нас возникает вопрос: ребята, если вы решите летать обратно через Беларусь или в Беларусь, то каким образом вы будете нам оплачивать платежи за аэронавигацию?" — сказал Сикорский в ходе интернет-трансляции журналиста гостелеканала ОНТ Игоря Тура. Белоруссия отчиталась перед ICAO по инциденту с бортом Ryanair

Сикорский отметил также, что в мире сейчас происходит разрушение всех основ безопасности, систем противовесов и сдержек, всех международных правил и обязательств, особенно в гражданской авиации.

"Группе ICAO (Международной организации гражданской авиации – ред.) и всем европейским коллегам, всему миру мы готовы доказать, что ни одна буква, запятая не была пропущена в наших действиях (в ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair – ред.). А вот с их стороны теперь приходится думать. И это действительно политическое, экономической фиаско тех европейских чиновников, которые принимали решения", — добавил представитель минтранса.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование.