МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия с 21 сентября увеличивает число регулярных рейсов на курорты Египта. Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Со вторника на взаимной основе увеличивается количество регулярных рейсов Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте. Также увеличивается число полетов из пунктов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — с одного до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, с 21 сентября возобновляются полеты в Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

С 9 августа РФ после оценки эпидемиологической ситуации на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновила авиасообщение с ними, а с 27 августа увеличила количество рейсов.

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