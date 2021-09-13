КАЗАНЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Увеличение рейсов из России на курорты Египта может потенциально снизить цены на путевки, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Оперштаб в понедельник объявил, что Россия с 21 сентября увеличивает количество регулярных рейсов на курорты Египта. Принято решение увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: Египет — по маршрутам Москва-Хургада и Москва-Шарм-эш-Шейх с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте. Возобновляется авиасообщение также с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

"Расширение возможностей по Египту — эта самая радостная новость для туроотрасли, потому что ранее было дано много допусков авиакомпаниям, кроме тех, которые были заявлены в первоначальных полетных программах. Соответственно, это расширение возможностей для потребителей, потому что это говорит о потенциальном снижении цены на путевки. Увеличение конкуренции на рынке скажется на стоимости", — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что желающих путешественников поехать в Египет много, но многие из них ждут "определенной цены". "Все говорят, что как хорошо, что Египет открылся, но не все его могут себе его позволить по той стоимости, которая установлена сейчас", — добавила Ломидзе.

Глава ассоциации также назвала хорошим событием и возобновление авиасообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. "Это хорошие новости, но на данный момент большого влияния на туризм они оказать не могут, потому что большинство открытых стран не принимают россиян в качестве туристов. В первую очередь, это Испания", — пояснила глава АТОР.