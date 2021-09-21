МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в ряд уже открытых стран — Венгрию, Казахстан и Катар. Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта

Рейсы Москва — Багдад будут выполняться 2 раза в неделю, Москва — Мадрид и Москва — Барселона по 4 раза в неделю, Москва — Малага и Москва — Аликанте по 2 раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва — Найроби с частотой 2 рейса в неделю, в Словакию — по маршруту Москва — Братислава с частотой 4 рейса в неделю и Санкт-Петербург — Братислава с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, возобновляются полеты в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Также РФ увеличивает число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург — Будапешт с 2 до 4 рейсов в неделю, Казахстан — по маршрутам Москва — Нур-Султан с 3 до 7 рейсов в неделю, Москва — Алма-Ата с 2 до 7 рейсов в неделю, Москва — Караганда, Москва — Шымкент, Москва — Актау, Москва — Кустанай, Санкт-Петербург — Нур-Султан, Махачкала — Актау, Грозный — Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград — Нур-Султан, Новосибирск — Нур-Султан, Омск — Нур-Султан, Омск — Павлодар, Омск — Петропавловск с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Рейсы в Катар по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой 1 раз в неделю.

Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.

К настоящему времени разрешено летать в 55 стран (помимо четырех новых): Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, Бахрейн, Доминикану, Молдавию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.

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