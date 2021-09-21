МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В России большая часть офисных работников — порядка 74% — регулярно обедают на работе. Как пишет РБК со ссылкой на исследование онлайн-ритейлера "Самокат" и "Работа.ру", большая часть из них тратят на обеды 10-20% от зарплаты. На Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ

Как подсчитали аналитики, большинство офисных сотрудников тратят на обеды 10-20% зарплаты. Еще порядка 20% респондентов заявили, что тратят на еду во время рабочего дня меньше 10% от зарплаты. Каждый десятый — около 30%.

Для экономии около 38% участников исследования приносят еду из дома.

29% опрошенных заявили, что хотели бы получать от работодателя компенсацию трат на обеды. Еще 13% считают, что руководство должно заказывать в офис доставку еды. 11% опрошенных хотят получать от работодателя скидки и промокоды на заказ еды и продуктов.

При этом половина опрошенных оказалась недовольна условиями для приема пищи на работе. Собственная столовая есть только у 28% офисных сотрудников, 12% респондентов работодатель компенсирует расходы на обеды.

У 30% работников в офисе есть только кухня для хранения и разогрева еды. Еще 31% заказывает еду в офис из-за того, что на рабочем месте нет условий для обеда.

В опросе приняли участие более 6000 сотрудников компаний из всех регионов России.