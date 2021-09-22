МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует полученную от компаний-перевозчиков информацию о росте стоимости аренды вагонов для перевозки строительных материалов, готова принять меры, если найдет нарушения, сообщили РИА Новости в ведомстве. ФАС и ФНС проверили производителей стройматериалов

"В настоящее время ФАС России рассматривает поступившие обращения от компаний-перевозчиков, связанные с ростом стоимости аренды вагонов для перевозки стройматериалов… В случае, если ФАС России установит в действиях перевозчиков нарушения антимонопольного законодательства, службой будут приняты соответствующие меры", — отметили в ФАС.

Стоимость нерегулируемых услуг операторов в каждом конкретном случае зависит от условий перевозки (направления, дальности, дополнительных условий по договорам и т.д.) и требует дополнительного анализа, уточнили в ведомстве.

Сейчас в стране ведется масштабная стройка трассы М-12 Москва-Казань. Один из подрядчиков — гендиректор ДСК "Автобан" Алексей Андреев (строит 4 и 6 этапы) ранее заявлял, что аренда вагонов для перевозки стройматериалов "возросла где-то в шесть раз, где-то в два-три раза" на фоне большой загруженности. Он также рассказал о проблеме неразвитости железнодорожной инфраструктуры в регионах. Так, в частности, в Муроме с потоком идущих на стройку М-12 грузов не справляется местная ж/д-станция.

В свою очередь в РЖД РИА Новости пояснили, что работа мурманского узла уже оптимизирована. "Выделено 10 дополнительных локомотивов, расширен штат на 58 работников. Благодаря этому на станции Муром теперь обрабатывается в среднем 1500 вагонов в сутки, на 40% больше её номинальной перерабатывающей способности", — отметили в холдинге.