МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Представители "Яндекса" и ФАС России заявили в арбитражном суде Москвы, что могут уладить миром спор по заявлению компании, оспаривающей возбуждение против нее антимонопольного дела за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, по итогам рассмотрения которого компании может грозить оборотный штраф. Альфа-банк и Генпрокуратура уладили ситуацию с долгами компаний Абызова

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, заявитель попросил отложить слушания на максимально возможный срок для проведения переговоров о мирном урегулировании. Юрист ФАС поддержал ходатайство, отметив, что одного месяца будет недостаточно. Суд отложил заседание на 24 ноября.

В дискриминации "Яндекс" обвинили онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, "Туту.ру", Drom.ru, 2ГИС, Zoon. Все они, а также компании Wildberries и "Кассир.ру", привлечены к судебному разбирательству в статусе третьих лиц.

Как утверждают IT-компании, поисковая система "Яндекса" на запросы пользователей выдает в так называемых обогащенных ответах, которые еще называют "колдунщиками", сервисы самого "Яндекса". Таким образом, потребитель видит в первую очередь сервис "Яндекса" и до конкурирующего сервиса часто не доходит. ФАС разработала проект об упрощении рефинансирования ипотеки

Антимонопольное дело ФАС России возбудила в апреле. "Яндекс" в своем обращении в суд просит также признать необоснованным отказ ФАС продлить срок исполнения компанией предупреждения от 20 февраля 2021 года о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

ФАС сообщала, что в рамках дела исследует возможные антиконкурентные практики по продвижению сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче. Как отмечали в ведомстве, если факт ограничения конкуренции будет установлен, компании может быть назначен оборотный штраф от суммы выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Сумма штрафа может составить от 0,01% до 0,15% выручки. Согласно данным "Яндекса", доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвертом квартале 2020 года составляла в среднем 59,7%.

В феврале ФАС выдала предупреждение "Яндексу" за создание дискриминационных условий в поисковой системе. "Яндекс" должен был в месячный срок предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако компания предупреждение не исполнила.

В мае "Яндекс" опубликовал шесть принципов попадания в сложные обогащенные ответы, дающие, по его мнению, компаниям-партнерам равные возможности в онлайн-поиске. Однако представители IT-отрасли заявили тогда РИА Новости, что новые правила не отменяют возможность "Яндекса" корректировать результаты поиска в свою сторону. "Яндекс" в июле сообщил, что запустил в поисковом сервисе универсальные обогащенные ответы, которые показывают информацию из нескольких источников.