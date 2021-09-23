МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков сообщил о том, что покидает компанию, об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook. "Яндекс.Маркет" зарегистрировал несколько собственных товарных знаков

"На днях я покидаю "Яндекс"… "Маркет" остается в надежных руках, а я продолжу консультировать команду и остаюсь на связи", — написал Гришаков, пообещав скоро рассказать о своих планах.

В пресс-службе компании РИА Новости подтвердили, что до конца месяца Гришаков покинет сервис.

"Руководители основных блоков "Яндекс.Маркета" переходят в прямое подчинение главы бизнес-группы "Яндекса" по электронной коммерции и райдтеху Даниила Шулейко", — добавили в пресс-службе, отметив, что Шулейко замкнет на себе не только стратегическое, но и операционное управление "Яндекс.Маркетом".

"Яндекс.Маркет" — сервис для выбора и покупок товаров. На площадке собрано более 230 миллионов предложений почти от 25 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов.