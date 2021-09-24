МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Облачная платформа Yandex.Cloud планирует до конца 2022 года запустить свои сервисы на базе площадок в Германии, на первом этапе в развитие проекта планируется вложить более 30 миллионов долларов, сообщает пресс-служба компании. "Яндекс" может помириться с ФАС в споре вокруг онлайн-поиска

"Yandex.Cloud анонсирует создание нового региона облачной платформы в Европе. По плану развития, до конца 2022 года необходимая для оказания услуг инфраструктура начнет работать на базе трех независимых площадок, расположенных в Германии", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что для работы в Европе пока не будет строить свои дата-центры, а планирует использовать коммерческие площадки. При этом в дата-центрах оператора-партнера будет установлено такое же оборудование, как в дата-центрах компании в России.

"Yandex.Cloud планирует вложить в развитие европейского региона более 30 миллионов долларов на первом этапе. Основные затраты первого этапа – оборудование и аренда дата-центров. Уже начата подготовительная работа по созданию представительства и формированию команды Yandex.Cloud в Германии", — отмечает компания. Гендиректор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков покинет компанию

Как сообщил журналистам операционный директор платформы Олег Коверзнев, желание попробовать сервис изъявили уже порядка 40 российских клиентов компании.

"Несколько десятков наших российских и международных клиентов подтвердили, что заинтересованы использовать сервисы Yandex.Cloud для развития своего бизнеса на европейских рынках. Также платформу используют зарубежные компании, при этом их количество растет вместе с объемами потребления ими сервисов платформы", – также отметил руководитель Yandex.Cloud Алексей Башкеев, слова которого приводятся в сообщении.

Платформа Yandex.Cloud была запущена в сентябре 2018 года. Она объединяет технологические сервисы для бизнеса и разработчиков, в том числе инфраструктурные сервисы, сервисы хранения данных, инструменты машинного обучения и средства разработки. В октябре прошлого года интернет-холдинг "Яндекс" выделил Yandex.Cloud в самостоятельное бизнес-направление.