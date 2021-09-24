МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Первый покупатель новой модели iPhone в магазине re:Store (управляет сетью фирменных магазинов техники Apple) на Тверской улице признался, что место в очереди ему уступила подруга, сообщает корреспондент РИА Новости. Продажи новых iPhone 13 стартуют в России

"Она сделала мне огромный подарок, очень сильно выручила меня. Мы взяли для всей семьи три телефона — для мамы, супруги, для меня. Она уступила очередь, теперь стоит себе за телефоном, ей огромное спасибо", — сообщил первый покупатель новой модели iPhone Иван на выходе из магазина.

Сама девушка призналась, что для неё важно стать одной из первых покупателей недавно вышедшего смартфона потому, что она любит "быть первой во всем". Она планирует приобрести два телефона: графитового и бело-золотого цвета.

"IPhone — он такой…. Не могу сказать, что есть хуже, есть лучше, мы наверное, привыкли уже все. Samsung, Android — это не для меня", — добавила она. Эксперт рассказал, как защитить iPhone от кражи информации в нем

Две женщины, стоящие в очереди к магазину, рассказали, что не стали делать предзаказ и хотят лично купить новый телефон в числе первых потому, что считают, что моделей, которые они хотят, может не хватить. Как сообщила другая девушка, среди людей в очереди "многие пришли продавать место". При этом молодой человек, стоявший, по его словам, 24-м не понимает, зачем продавать место, если можно после продать телефон.

Через час после старта продаж новых моделей iPhone у магазина на Тверской по-прежнему есть очередь, она насчитывает около 10 человек.

МОДА СХОДИТ НА НЕТ

Как рассказала РИА Новости представитель re:Store Людмила Семушина, мода стоять в очереди в день старта продаж появилась с выпуском iPhone 7.

"Тогда это было оправдано тем, что "на входе", в первый день продаж не все модели завозились в достаточном количестве, и люди понимали, что чтобы стать обладателем той модели, которую они хотят, в первый же день — для многих фанатов Apple это важно — нужно было пострадать, физически постоять в очереди", — сообщила она. Apple обнаружила способную взламывать iPhone уязвимость

По ее словам, с процессом развития онлайн-продаж эта мода постепенно сходит на нет, но все равно к магазину утром приходят люди, которые или хотят купить смартфон в первый день продаж, или не доверяют процессу предзаказа, или просто хотят потусоваться. "Конечно же, среди них есть и те, которые хотят нажиться на фанатах", — добавила собеседница агентства.

В прошлом году, по ее словам, через несколько месяцев после начала пандемии коронавируса, "был жёсткий онлайн, то есть онлайн-заказов, доставок было больше". В этом году, как отметила Семушина, люди больше заказывают телефоны с самовывозом.

"Люди поняли, как можно предзаказывать онлайн, но все равно они хотят приехать физически в магазин…. То есть, я заказал онлайн, удостоверился, что это та модель, которую я хочу, но хочу ее забрать собственными руками", — пояснила она.

Компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, iPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.

По итогам первых часов предзаказа, который стартовал в среду, магазины фиксировали повышенный спрос жителей России на новые модели iPhone 13. Старт продаж всех моделей смартфонов в 2021 году пришелся на одну дату, 24 сентября.