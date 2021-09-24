"Новатэк" прокомментировал арест финансового директора Джитвэя
"Новатэк" не получал никаких официальных запросов относительно ареста финдиректора Марка Джитвэя
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно ареста финансового директора компании Марка Джитвэя, заявили журналистам в пресс-службе "Новатэка".
В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося.
"Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействие на деятельность компании", — подчеркнули в "Новатэке".
Ранее минюст США сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" Марка Джитвэя по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества.