МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" не получал никаких официальных запросов от властей США или других стран относительно ареста финансового директора компании Марка Джитвэя, заявили журналистам в пресс-службе "Новатэка". Акции "Новатэка" снижаются на 4% на новостях об аресте Джитвэя

В настоящий момент в компании выясняют обстоятельства случившегося.

"Данная ситуация не оказывает и не окажет воздействие на деятельность компании", — подчеркнули в "Новатэке".

Ранее минюст США сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" Марка Джитвэя по налоговым обвинениям, связанным с укрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества.