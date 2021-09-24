БЕРЛИН, 24 сен — ПРАЙМ. Бизнес-сообщество ФРГ призвало новое германское правительство, которое будет сформировано после выборов 26 сентября, прекратить политический конфликт с РФ, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики (ОА). В Fitch рассказали, как выборы в ФРГ повлияют на стоимость газа

"Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Беларусью, а также внутренние споры ЕС с Польшей и Венгрией тревожат экономику. Новое федеральное правительство должно играть здесь активную роль в разрешении конфликтов. Необходима новая попытка для процесса разрядки с Россией. Многие европейские и международные проблемы не могут быть решены без России, независимо от того, относятся ли они к проблемам экологии, безопасности или экономики", — говорится в заявлении ассоциации, которая объединяет немецкие компании на территории Восточной Европы и постсоветского пространства.

"Климатическое партнерство и тесное сотрудничество по будущим темам, таким как индустрия 4.0, цифровизация, обеспечение квалифицированными рабочими и здравоохранение, могут открыть окна для позитивной повестки дня с Россией и другими странами региона", — считают в ОА.

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер.