КАЗАНЬ, 24 сен — ПРАЙМ. "Сибур" и ТАИФ приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания общей компании на базе "Сибур Холдинга"; в рамках этого стороны решили досрочно приступить ко второму этапу договоренностей и реализовать опцион на полную консолидацию акций группы ТАИФ, а на завершение всех процедур по закрытию сделки потребуется несколько дней, говорится в совместном релизе компаний. Акционеры "Сибура" одобрили рекордные дивиденды за первое полугодие

"Сибур" и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО "Сибур Холдинг" создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире", — сообщили "Сибур" и ТАИФ.

Стороны напоминают, что в рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50% плюс одну акцию АО "ТАИФ". "Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании", — отмечается в релизе.

При этом обязательства "Сибура" по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. "Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий", — резюмируют компании. Avito и ЦИАН не комментируют возможную сделку между компаниями

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков.

При этом, как отмечается в совместной презентации, со стороны ТАИФ в периметр сделки войдут такие активы, как ТГК-16, "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим" и сам ТАИФ. А после завершения сделки структура акционеров "Сибур Холдинга" будет выглядеть так: 30,6% будет принадлежать бизнесмену Леониду Михельсону, 15% — акционерам ТАИФ, 14,5% — Геннадию Тимченко, на действующий и бывший менеджмент компании придется около 12,3%, на группу "Согаз" 10,6%, за китайской Sinopec будет 8,5%, столько же будет у китайского Фонда Шелкового пути.

"Объединение лидеров нашей индустрии создает принципиально другие возможности для качественного роста для российской нефтегазохимической отрасли. Прежде всего мы говорим об объединении компетенций, энергии, амбиций. Это хорошая основа для того, чтобы вырасти в одного из глобальных лидеров", — сказал председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов, слова которого приводятся в сообщении.