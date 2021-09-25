МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Только каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около 5 тысяч рублей, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни", — сообщили аналитики.

Почти половина респондентов (49,6%) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около 5 тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6%) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей. Еще 19,8% оценили размер недостающих средств в 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает 10% опрошенных.

В то же время около 27,8% участников исследования делают накопления. Среди тех, кто формирует сбережения, 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее 5 тысяч рублей, еще 22% респондентам удаётся положить в копилку от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый девятый опрошенный (10,7%) сообщил, что сумма их ежемесячных накоплений варьируется от 15 до 20 тысяч. Свыше 20 тысяч рублей удаётся откладывать 8,6% человек.

Обычно граждане копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, непредвиденные расходы, квартиру, а также на образование детей и подушку безопасности после выхода не пенсию, отметили эксперты.

Исследование проводилось в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.