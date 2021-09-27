МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по Калмыкии направило торговой сети "Пятерочка" (входит в X5 Group) предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в регионе, говорится в сообщении ФАС.

"Калмыцкое УФАС России направило в компанию "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка" — ред.) предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение стоимости продуктов питания. Срок исполнения предупреждения — 10 дней с момента получения. УФАС держит ситуацию на особом контроле", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что управление по Калмыкии в ходе мониторинга стоимости продуктов питания установило, что в магазинах "Пятерочка" цены на морковь и капусту установлены на более высоком уровне в Черноземельском районе, где данная торговая сеть занимает доминирующее положение, чем в столице республики, Элисте, где признаки доминирующего положения отсутствуют.

"Закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, необоснованно устанавливать различные розничные цены на один и тот же товар", — подчеркивает ФАС.