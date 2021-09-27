ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. Американская сервисная компания Cameron ("дочка" компании Schlumberger) выплатит властям США порядка 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции "Газпрому" в обход санкций, говорится в заявлении американского минфина. Нефтяные компании Британии заявили, что в стране хватает запасов топлива

"Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта на арктическом шельфе", — сказано в заявлении ведомства США.