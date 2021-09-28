Материнский капитал назвали "головной болью риеэлторского бизнеса"
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. К новым рискам при покупке недвижимости относятся неожиданный иск от супруга продавца квартиры и использование материнского капитала. Об этом агентству "Прайм" рассказывает руководитель направления правовой поддержки сети офисов "Миэль" Ольга Балбек.
Эксперт напомнила, что права супругов возникают только если недвижимость является совместной собственностью, приобретенной в браке на возмездной основе. Приватизация, дарение, наследство — это личная собственность супруга, на чье имя она оформлена. Если речь идет о бывших супругах, то должен существовать документ — соглашение о разделе имущества в добровольном либо судебном порядке.
Проблема именно бывших супругов существовала и до отмены отметки в паспорте о браке. Если бывшие супруги развелись достаточно давно, и второй супруг, являясь титульным собственником, поменял паспорт, то штамп о браке и дате его расторжения в паспорт не ставили и ранее, говорит Балбек. По словам эксперта, риэлторы никогда не полагались только на данные, указанные в паспорте. Как правило, проблема решается так: титульный собственник (продавец) пишет заявление в нотариальной форме или указывает отдельным пунктом договора купли-продажи, что на момент покупки квартиры он не состоял в законном браке. "В это заявление может быть добавлено условие: в случае претензий со стороны третьих лиц, продавец обязуется решить их самостоятельно и за свой счет», — говорит она.
Материнский капитал эксперт называет "основной головной болью для риэлторского бизнеса в плане юридических проверок". Особенно это касается Москвы и Московской области, где цены на жилье достаточно высокие, и на материнский капитал приходится лишь незначительная доля в общей стоимости квартиры.
В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» N 256-ФЗ использование средств материнского капитала должно быть направлено для целей, указанных в нем. Если родители используют маткапитал для приобретения недвижимости, то несовершеннолетние дети в обязательном порядке должны быть наделены долей собственности в приобретаемом объекте недвижимости.
Если объект недвижимости приобретается с использованием ипотечного кредита, то родители должны подать заявление в Пенсионной фонд, в котором указывается, что после выплаты кредита они обязуются оформить на имя несовершеннолетних детей долю в праве в объекте недвижимости, указывает специалист.
При проверке объекта недвижимости, юристы запрашивают от продавца жилья информацию об использовании материнского капитала и в обязательном порядке запрашивают информацию из Пенсионного фонда. Актуальная справка об остатке средств по сертификату из Пенсионного фонда служит основным доказательством выполнения требований закона при покупке недвижимости с участием материнского капитала.
https://1prime.ru/business/20210928/834813550.html