МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. К новым рискам при покупке недвижимости относятся неожиданный иск от супруга продавца квартиры и использование материнского капитала. Об этом агентству "Прайм" рассказывает руководитель направления правовой поддержки сети офисов "Миэль" Ольга Балбек. Эксперт рассказал, когда ваша квартира может отойти государству

Эксперт напомнила, что права супругов возникают только если недвижимость является совместной собственностью, приобретенной в браке на возмездной основе. Приватизация, дарение, наследство — это личная собственность супруга, на чье имя она оформлена. Если речь идет о бывших супругах, то должен существовать документ — соглашение о разделе имущества в добровольном либо судебном порядке.

Проблема именно бывших супругов существовала и до отмены отметки в паспорте о браке. Если бывшие супруги развелись достаточно давно, и второй супруг, являясь титульным собственником, поменял паспорт, то штамп о браке и дате его расторжения в паспорт не ставили и ранее, говорит Балбек. По словам эксперта, риэлторы никогда не полагались только на данные, указанные в паспорте. Как правило, проблема решается так: титульный собственник (продавец) пишет заявление в нотариальной форме или указывает отдельным пунктом договора купли-продажи, что на момент покупки квартиры он не состоял в законном браке. "В это заявление может быть добавлено условие: в случае претензий со стороны третьих лиц, продавец обязуется решить их самостоятельно и за свой счет», — говорит она.

Материнский капитал эксперт называет "основной головной болью для риэлторского бизнеса в плане юридических проверок". Особенно это касается Москвы и Московской области, где цены на жилье достаточно высокие, и на материнский капитал приходится лишь незначительная доля в общей стоимости квартиры. Цены на недвижимость в Москве назвали неадекватными

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» N 256-ФЗ использование средств материнского капитала должно быть направлено для целей, указанных в нем. Если родители используют маткапитал для приобретения недвижимости, то несовершеннолетние дети в обязательном порядке должны быть наделены долей собственности в приобретаемом объекте недвижимости.

Если объект недвижимости приобретается с использованием ипотечного кредита, то родители должны подать заявление в Пенсионной фонд, в котором указывается, что после выплаты кредита они обязуются оформить на имя несовершеннолетних детей долю в праве в объекте недвижимости, указывает специалист.

При проверке объекта недвижимости, юристы запрашивают от продавца жилья информацию об использовании материнского капитала и в обязательном порядке запрашивают информацию из Пенсионного фонда. Актуальная справка об остатке средств по сертификату из Пенсионного фонда служит основным доказательством выполнения требований закона при покупке недвижимости с участием материнского капитала.