МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Лица, привившиеся российской вакциной от коронавируса "Спутник V", могут быть вскоре не допущены в США, пишет газета Washington Post. В США рассказали о запасах препаратов для ревакцинации от COVID

Американские власти на прошлой неделе объявили, что скоро откроют свои двери для иностранных путешественников, вакцинированных от коронавируса. Новые правила вступают в силу в ноябре. Согласно этим нормам, лица, не имеющие гражданства США, желающие въехать в страну, должны быть привиты вакцинами, одобренными либо американским регулятором, либо ВОЗ.

В эту категорию входят вакцины, произведенные Pfizer и Moderna, а также вакцины, разработанные китайскими фирмами, такими как Sinopharm и Sinovac. Российская вакцина "Спутник V" к ним не относится.

Таким образом, пишет издание, от новых ограничений могут пострадать сотни тысяч россиян и миллионы граждан других стран, привившихся "Спутником".

По данным Туристической ассоциации США, в 2019 году страну, несмотря на ограничения, посетили около 300 тысяч россиян. Кроме того, по данным Глобального центра инноваций в области здравоохранения при Университете Дьюка, во всем мире было закуплено около 448 миллионов доз "Спутник V", многие из которых были отправлены в страны с низким уровнем доходов.

На данный момент ограничения по статусу вакцинации для въезда в Соединенные Штаты нет — все путешественники, у которых есть виза и отрицательный результат теста на COVID-19, могут пересечь границу.

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