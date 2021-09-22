АТОР: туроператоры РФ запускают туры в Европу для вакцинации россиян препаратами, одобренными ВОЗ
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Представители ВОЗ в середине сентября заявили о приостановке заявки России на одобрение препарата "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя.
"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим "зеленый свет" для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", — сказала Ломидзе.
Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. "Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", — уточнила глава АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд туроператоров, а стоимость такого тура — от 59 тысяч рублей на человека.
"В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. С сентября такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека, одна доза. Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час. Также потребуется отплатить перелет и проживание", — указала Ломидзе.
"Спрос на прививочные туры за границу есть: ежемесячно поступает от 10 и более заявок от тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам, а также по делам бизнеса. Находятся и те, кому заграничная прививка нужна для более комфортных туристических поездок, особенно в Европу, где для посещения многих общественных мест нужен сертификат о вакцинации препаратором, одобренным ЕС или ВОЗ", — заключила она.
https://1prime.ru/tourism/20210922/834759423.html