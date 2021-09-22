МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Туроператоры России запустили туры в европейские страны, чтобы путешественники могли там привиться от нового коронавируса препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Представители ВОЗ в середине сентября заявили о приостановке заявки России на одобрение препарата "Спутник V" до проведения новой инспекции завода производителя.

"Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим "зеленый свет" для въезда в большинство стран мира. Прививочные туры за границу появились и в предложениях туроператоров", — сказала Ломидзе.

Она отметила, что чаще всего для вакцинации предлагается Сербия. "Сербия бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca, Sinopharm. В плюс балканскому направлению безвизовый въезд для россиян и открытое авиасообщение. Регулярные рейсы в Белград выполняются из Москвы и Санкт-Петербурга", — уточнила глава АТОР. Туры в Сербию с целью получения прививки от COVID-19 предлагает ряд туроператоров, а стоимость такого тура — от 59 тысяч рублей на человека. Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах

"В предложениях туроператоров есть и туры на вакцинацию в Германию. С сентября такой продукт совместно с немецкими партнерами предлагает BSI Group. Прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене – 580 евро с человека, одна доза. Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене – 870 евро с человека. В стоимость входят вакцинация и оформление медицинского приглашения. Дополнительно оплачиваются услуги переводчика – от 60 евро в час. Также потребуется отплатить перелет и проживание", — указала Ломидзе.

"Спрос на прививочные туры за границу есть: ежемесячно поступает от 10 и более заявок от тех, кому нужна признанная ВОЗ вакцина. В первую очередь иностранные вакцины востребованы у россиян, которые часто путешествуют за границу по гуманитарным причинам, а также по делам бизнеса. Находятся и те, кому заграничная прививка нужна для более комфортных туристических поездок, особенно в Европу, где для посещения многих общественных мест нужен сертификат о вакцинации препаратором, одобренным ЕС или ВОЗ", — заключила она.