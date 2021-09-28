МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В минувшую пятницу состоялся первый пассажирский рейс в новый аэропорт Тобольска. Этим рейсом прилетели представители Росавиации, туриндустрии, компаний-перевозчиков, а также инвесторы, которые приняли участие в церемонии торжественного открытия новой воздушной гавани.

Регулярные рейсы в Москву начнутся в октябре — пока по понедельникам и субботам, а затем четыре раза в неделю. Кроме того, откроются рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Аэропорт носит имя сибирского историка и картографа Семена Ремезова. Он отвечает самым современным требованиям, оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.

Стоимость строительства аэропорта составила 19 млрд рублей. Инвестором стала нефтегазохимическая компания СИБУР, у которой в Тобольске находятся крупнейшее производство полимеров в России и крупный учебный центр "Сибуринтех". "Сибур" планирует 30 сентября закрыть сделку по объединению с ТАИФ

"Аэропорт, в котором мы находимся, дополнительное доказательство, что СИБУР — это социально ответственная компания. Желаю новому аэропорту 24 часа в сутки безопасной и эффективной работы", — заявил глава Росавиации Александр Нерадько на церемонии открытия.

В свою очередь, генеральный директор СИБУР Михаил Карисалов указал, что, работая над этим проектом, компания закладывала несколько ключевых смыслов — безопасность, качество жизни, доступность других регионов, скорость перемещений. "Очень рассчитываю, что все большее число людей сможет увидеть Тобольск как настоящую жемчужину, как город с практически 450-летней историей, и полюбить эти места", — заявил он.

ЗАЧЕМ ТОБОЛЬСКУ АЭРОПОРТ

Тобольск считается бывшей столицей Сибири, однако сейчас этот город насчитывает порядка 100 тысяч человек. Строя здесь аэропорт в сжатые сроки, СИБУР преследовал далеко идущие цели.

"Тобольску нужен аэропорт не только для развития транспортного сообщения с Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупнейшими городами страны, но еще больше — для развития локального транспортного сообщения. Появление аэропорта в Тобольске, конечно, даст сильный импульс к развитию города и его связей в рамках региона и страны", — рассуждает архитектор-градостроитель, федеральный эксперт в области развития городов и агломераций Илья Заливухин.

В данном случае абсолютно логично, что бизнес развивает город, создает новые рабочие места, строит объекты инфраструктуры. Вслед за такими объектами следует и развитие города: сначала создаются рабочие места, развивается производство, дальше налаживается социальная сфера и появляется транспортная инфраструктура, пояснил он в беседе с "Прайм".

По его словам, качество жизни в регионе определяется наличием высокооплачиваемой работы, транспортной доступности, социальной инфраструктуры. Появление аэропорта делает в целом Тобольск более привлекательным местом для работы, для постоянного места проживания, для туризма.

"Это крайне важный стратегический проект как для города, так и для компании СИБУР, согласен эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук — Он реализовывался в формате государственно-частного партнерства, СИБУР взял на себя значительную часть софинансирования, выступил в качестве бизнеса, безусловно, социально-ответственного, который ориентирован на решение долгосрочных задач".

По его словам, компания будет использовать аэропорт с целью увеличить свою привлекательность для инвесторов и квалифицированных кадров, а также для развития Тобольска как туристического центра.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

За последний год Тюменская область стала одним из ярких примеров того, как, казалось бы, сугубо промышленный регион может постепенно стать привлекательным туристическим направлением. "Тобольск — древнейший город Сибири, ее первая столица, с особой атмосферой, богатой историей. И, на мой взгляд, именно здесь можно открыть для себя настоящую Сибирь, с самобытной архитектурой, традициями и, конечно же, сибирской кухней", — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова. План развития туризма на Дальнем Востоке создадут до конца 2022 года

Промышленный туризм является одним из новых, но пока недооцененных направлений, которое весьма быстро обретает популярность. Тобольск — город, насыщенный разного рода предприятиями — мог бы стать центром притяжения для тех, кто желает изнутри оценить работу промышленных площадок. По словам Догузовой, в Тобольске расположены крупнейшие высокотехнологичые производства, которые станет намного удобнее посещать.

«После открытия аэропорта для туристов открываются новые возможности для посещения объектов производства", — также считает Склянчук. Такие варианты СИБУР, кстати, уже предлагает, и есть немалая вероятность того, что после открытия аэропорта число желающих увеличится. Ожидается, что к 2030 году турпоток в регион вырастет вдвое.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В целом социальные проекты СИБУРа в Тобольске — позитивный пример того, как крупный российский бизнес ищет и находит модель социального взаимодействия с регионами присутствия, преодолевая устаревшие паттерны и механизмы. Модель СИБУРа в городах присутствия достаточно новаторская — не "только налоги и рабочие места" и не "дублирование социальных функций администрации, латание дыр, на которые не хватает бюджетных денег", а фокусная поддержка развития городской среды.

В Тобольске она наиболее ярко выражена. В качестве примера можно привести реализуемые компанией программы комплексного развития инфраструктуры города. Вначале была принята программа "Тобольск-2020", в ходе которой решались вопросы социальной инфраструктуры — строительства школ, бассейнов и тп, с учетом анализа городских потребностей. Благодаря проделанной работе по итогам 2020 года Тобольск вошел в первую пятерку рейтинга Минстроя РФ по комфортности проживания в группе "Средние города".

Обсуждается продолжение этой программы в измененном формате. На следующем этапе СИБУР вместе с городской администрацией планируют сделать акцент на реновации общественных пространств, в том числе это важно с точки зрения развития туризма. Началом ее реализации можно считать строительство аэропорта как части инфраструктурного обновления города. Также в городе строится современный отель в дополнение к существующим, в плане еще несколько гостиниц.

Если у людей в Тобольске и других регионах есть потребность в том, чтобы этот аэропорт был, он удовлетворит эту потребность и даст при этом массу возможностей для развития региона в самых разных направлениях, уверен Заливухин. Это и бизнес, и социальная сфера, это в целом развитие общества в регионе. Приток рабочей силы также делает город более привлекательным.