МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ подготовил законопроект, который, в частности, вводит раздельную выкладку в магазинах вина и шампанского, произведенных до принятия в начале июля изменений в регулирование оборота винодельческой продукции, и продукции, выпущенной после принятия поправок, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Путин аннонсировал рост расходов на социальные цели в России

"Законопроектом, в частности, предусмотрено, что… при розничной продаже винодельческой продукции, произведенной до дня вступления в силу федерального закона № 345-ФЗ (поправки, принятые в июле — ред.), ее выкладка должна осуществляться отдельно от продукции, произведенной после дня вступления в силу федерального закона № 345-ФЗ", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".

Позднее комитет вин Шампани (Comité Champagne) в своем заявлении назвал неприемлемым новый российский закон. Сопредседатели комитета вин Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали французских производителей приостановить поставки шампанского в Россию. Однако в начале сентября Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил с 15 сентября возобновить поставки шампанского в РФ.

Однако закон, вступивший в силу 2 июля, ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере.

В настоящее время документ устанавливает, что отдельная выкладка от продукции, выпущенной по новым правилам, необходима при розничной продаже только для коньяка и бренди, произведенных и зафиксированных в ЕГАИС не позднее дня вступления в силу июльского закона. Такие бренди и коньяк также подлежат розничной реализации в порядке и на условиях, которые действовали до 2 июля.

Минсельхоз также подготовил законопроект, который позволит менять на этикетке винодельческой продукции слова "игристое вино" на "шампанское" для продукции с таким наименованием места происхождения, если оно будет зарегистрировано в соответствии с российским законодательством, следует из текста документа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Законопроектом предусматривается внесение изменений в федеральный закон № 468-ФЗ (закон о виноградарстве и виноделии — ред.), устанавливающих возможность указания на этикетке винодельческой продукции обозначения "шампанское" для продукции с данным наименованием места происхождения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Документ вносит изменения в статью закона о виноградарстве и виноделии, которая устанавливает особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.