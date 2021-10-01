МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. За последние десять лет больше всего выросли заработные платы в секторах, связанных с производством еды, пишут "Известия", ссылаясь на доцента кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольгу Лебединскую.

Ниже на одну строчку — здравоохранение.

На третьем месте в России — сфера образования, в этой отрасли зарплаты росли из-за увеличения доходов преподавателей оказали, стимулирующих выплат, индексации зарплаты, а также нацпроекта "Образование", — сказала изданию Лебединская.

По ее словам, растут доходы тех, кто занят в металлургическом и химическом производстваах с темпами увеличения доходов на 257,3 процента и на 242,6 процента соответственно.