МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, и разработчик облачных сервисов Five9 Inc взаимно согласились о прекращении договора на сумму в 14,7 миллиарда долларов об объединении, говорится в сообщении Five9. "М.Видео-Эльдорадо" покупает кредитную платформу "Директ Кредит"

"Ведущий поставщик облачных сервисов объявил сегодня о расторжении соглашения об объединении с Zoom Video Communications, Inc. по взаимному согласию", — говорится в пресс-релизе.

Компания уточняет, что расторжение договора произошло из-за отсутствия необходимого количества голосов акционеров Five9. Zoom и Five9 продолжат партнерство, существовавшее до объявления соглашения.

19 июля Zoom договорилась о покупке Five9 Inc за 14,7 миллиарда долларов.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран: приложением пользуются миллионы человек.

Компания Five9 основана в 2001 году, является одним из мировых лидеров в области виртуальных колл-центров. У компании более 2 тысяч заказчиков по всему миру. Штаб-квартира находится в Калифорнии в США. Общий штат более 650 сотрудников.