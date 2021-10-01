МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать полноценные офисы в России, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов. Госдума 28 октября рассмотрит проект бюджета на 2022-2024 годы

Ранее парламент принял закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать полноценные представительства в России с 2022 года. Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.

Климов отметил, что это должен быть полноценный офис, а не просто подразделение, "занимающееся рекламой".

Законодатель не исключил, что если ближе к указанному сроку IT-компании не начнут выполнять предписанные российским законом обязательства, кто-то может получить и "желтую карточку".

Сенатор также отметил, что в ходе заседания будет обсуждаться как сам закон и его реализация, так и то, что нужно сделать в плане материально-технического обеспечения его исполнения. В Совфеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний

В комиссии готовы, если потребуется, доработать нормы об ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, но просто множить законы не следует, добавил Климов.

"Если выяснится в ходе правоприменительной практики, что что-то нужно дорабатывать, конечно, будем дорабатывать. Но множить законы ради того, чтобы их множить, на мой взгляд, сейчас нет такой необходимости", — сказал парламентарий.

Он отметил, что в России был принят блок законов по этой тематике. "Когда мы говорим про меры об ужесточении ответственности IT-компаний за соблюдение российского законодательства, это не значит, что нужно писать новые законы. Надо, чтобы правоприменительная практика нарабатывалась", — подчеркнул он.