ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. Американская табачная корпорация Altria Group и компания Philip Morris International (PMI) должны остановить импорт и продажу устройств нагревания табака IQOS, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на решение Комиссии по международной торговле США (ITC). Эксперт предупредила, чем обернется для мира ужесточение политики ФРС США

Как утверждает ITC, продукция компаний нарушает патентные права американской табачной компании R.J. Reynolds, производителя сигарет Newport.

Отмечается, что запрет вступит в силу через два месяца: сначала решение ITC должно пройти внутреннюю проверку, затем его должен подписать президент США Джо Байден.

Согласно газете, PMI собирается обжаловать решение комиссии. "Мы озадачены и обеспокоены решением", — приводит издание слова представителя компании.

Altira Group уже заявила, что работает с PMI над "планами на случай непредвиденных обстоятельств" и не считает патенты R.J. Reynolds действительными.