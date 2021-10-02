МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В сентябре нынешнего года россияне чаще всего путешествовали воздушным и железнодорожным транспортом в Москву (32,4%), Санкт-Петербург (10,3%) и Сочи (6,2%), сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Аналитики назвали самый популярный вид отдыха у туристов в этом году

Также, согласно данным исследования, многие россияне путешествовали в первом осеннем месяце в Симферополь (4,6%), Краснодар (3,8%), Махачкалу (2,8%), Казань (2,5%), Минеральные Воды (2,2%), Уфу (2,2%) и др.

Среди зарубежных авиарейсов наибольшей популярностью пользовались перелёты в Армению (доля бронирований — 25,4%), Турцию (18,9%), Киргизию (10,2%), Узбекистан (5,6%), Азербайджан (4,8%), Таджикистан (3,7%), Молдавию (3,6%), Грецию (3%), на Кипр (2,4%) и в Белоруссию (2,2%).

Железнодорожным транспортом российские граждане, как и годом ранее, чаще всего ездили в Москву (25,3%), Санкт-Петербург (10,2%) и Сочи (3,1%), Краснодар (2,9%), Нижний Новгород (2,2%), Ростов-на-Дону (1,9%) и др.